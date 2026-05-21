Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 08:31

ФСБ задержала пособника украинских мошеннических кол-центров в Забайкалье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

В Забайкалье ФСБ задержала мужчину, который, по данным следствия, помогал организовывать работу мошеннических украинских кол-центров, нацеленных на россиян. Об этом сообщили в ЦОС Федеральной службы безопасности.

По информации управления ФСБ по Забайкальскому краю, сотрудники ведомства совместно с МВД пресекли деятельность местного жителя, подозреваемого в содействии иностранным телефонным мошенническим схемам. Мужчина был задержан, сейчас с ним проводятся следственные и оперативные мероприятия.

Следствие считает, что фигурант решил заработать и вышел на связь с украинским куратором. По его указанию он арендовал квартиру в Краснокаменске и организовал там техническую площадку для работы оборудования, предназначенного для анонимных звонков гражданам России.

В помещении были установлены сим-боксы, а также использовались переданные ему сим-карты и другое оборудование. Через эту инфраструктуру, как утверждается, могли осуществляться мошеннические звонки с зарубежных номеров. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела и возможных соучастников.

Искали знакомства, а стали диверсантами: ФСБ раскрыла схему вербовки россиян через Telegram
Искали знакомства, а стали диверсантами: ФСБ раскрыла схему вербовки россиян через Telegram

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Воронежской области двух иностранцев, которых подозревают в подготовке диверсии на объекте Минобороны РФ по заданию украинских спецслужб. По данным ведомства, они прибыли в регион за FPV-дронами со взрывчаткой и подорвали один беспилотник на территории воинской части.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ФСБ России
  • Украина
  • Силовые структуры
  • Политика
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar