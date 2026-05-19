19 мая, 06:53

ФСБ задержала двух иностранцев за подрыв БПЛА в воинской части под Воронежем

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Сотрудники ФСБ задержали в Воронежской области двух иностранцев, которых подозревают в диверсии на объекте Минобороны России. По данным ведомства, они действовали по заданию украинских спецслужб.

«ФСБ РФ на территории Воронежской области пресечена противоправная деятельность двух граждан ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте МО России», — сообщили в ЦОС спецслужбы.

По версии ФСБ, иностранных диверсантов завербовали через Telegram. Они прибыли в регион, чтобы забрать FPV-дроны со взрывчаткой, после чего активировали и подорвали один БПЛА на территории воинской части. В ФСБ также заявили, что до этого фигуранты покупали сим-карты, оформленные на подставных лиц, и проверяли уровень сигнала мобильных операторов на отдельных участках местности.

Возбуждены уголовные дела о помощи противнику, диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ. Суд заключил задержанных под стражу.

Искали знакомства, а стали диверсантами: ФСБ раскрыла схему вербовки россиян через Telegram

Ранее Life.ru рассказывал, что ФСБ задержала двух жителей Крыма. Один из них вышел на представителя украинской военной разведки и передавал ему фото, видео и координаты объектов ВС РФ. Второй собирал персональную информацию о бойцах теробороны.

Андрей Бражников
