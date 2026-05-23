Жительница Белгородчины, которую готовили в «живые бомбы», сама обратилась в ФСБ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy
Жительница Белгородской области, которую спецслужбы Украины хотели использовать для совершения теракта, проявила бдительность и обратилась в местные органы безопасности. В итоге преступление предотвратили, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По информации ведомства, женщину обманным путём завербовали под предлогом помощи российским правоохранителям. Взрыв в людном месте должен был совершить её руками.
В ФСБ отмечают, что это привело бы к гибели самой белгородчанки и значительным жертвам среди гражданского населения.
«Проявив бдительность, гражданка добровольно обратилась в территориальный орган безопасности. В результате своевременно принятых сотрудниками ФСБ России мер готовившееся преступление было предотвращено, а взрывное устройство обезврежено», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области предотвращён один крупный теракт. Главной фигуранткой дела стала местная жительница. По данным следствия, она была завербована украинскими спецслужбами с использованием сложной мошеннической схемы.
