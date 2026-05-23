Жительница Белгородчины, которую готовили в «живые бомбы», сама обратилась в ФСБ

Жительница Белгородской области, которую спецслужбы Украины хотели использовать для совершения теракта, проявила бдительность и обратилась в местные органы безопасности. В итоге преступление предотвратили, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации ведомства, женщину обманным путём завербовали под предлогом помощи российским правоохранителям. Взрыв в людном месте должен был совершить её руками.

В ФСБ отмечают, что это привело бы к гибели самой белгородчанки и значительным жертвам среди гражданского населения.

«Проявив бдительность, гражданка добровольно обратилась в территориальный орган безопасности. В результате своевременно принятых сотрудниками ФСБ России мер готовившееся преступление было предотвращено, а взрывное устройство обезврежено», — говорится в сообщении.

