23 мая, 06:56

Жительница Белгородчины, которую готовили в «живые бомбы», сама обратилась в ФСБ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Жительница Белгородской области, которую спецслужбы Украины хотели использовать для совершения теракта, проявила бдительность и обратилась в местные органы безопасности. В итоге преступление предотвратили, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации ведомства, женщину обманным путём завербовали под предлогом помощи российским правоохранителям. Взрыв в людном месте должен был совершить её руками.

В ФСБ отмечают, что это привело бы к гибели самой белгородчанки и значительным жертвам среди гражданского населения.

«Проявив бдительность, гражданка добровольно обратилась в территориальный орган безопасности. В результате своевременно принятых сотрудниками ФСБ России мер готовившееся преступление было предотвращено, а взрывное устройство обезврежено», — говорится в сообщении.

«Ставка на террор»: Что на самом деле скрывается за новой стратегией «тысячи уколов» ВСУ

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области предотвращён один крупный теракт. Главной фигуранткой дела стала местная жительница. По данным следствия, она была завербована украинскими спецслужбами с использованием сложной мошеннической схемы.

Дарья Денисова
