22 мая, 09:32

«Ставка на террор»: Что на самом деле скрывается за новой стратегией «тысячи уколов» ВСУ

Эксперт Кнутов: Новая стратегия ВСУ является ставкой на теракты в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Заявление главкома ВСУ Александра Сырского о новой стратегии указывает на то, что Киев делает ставку на теракты в России и увеличение обстрелов мирного населения. Об этом «Газете.ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, это стратегия контрударов и массированных ударов вглубь нашей территории. На фронте ВСУ постараются не дать российской армии перейти в наступление, нанося удары в разных местах, чтобы не позволить нам сконцентрировать войска.

Эксперт назвал эту тактику «стратегией тысячи уколов». Россия при верном распределении ресурсов способна продолжать давление по всей линии фронта и освобождать Донбасс, сводя на нет замыслы противника.

Сырский приехал на фронт и пожаловался, что активность ВС РФ возросла

Ранее главком Александр Сырский заявил, что ВСУ меняют стратегию, уходя от войны на истощение. По его словам, в условиях ограниченных ресурсов украинские войска отказываются от «войны на истощение» и переходят к асимметричной стратегии.

Дарья Нарыкова
