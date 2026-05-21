Сырский анонсировал новую стратегию ВСУ против России

21 мая, 20:42

Сырский: ВСУ меняют стратегию, уходя от войны на истощение

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил, что украинская армия меняет стратегию ведения боевых действий. В условиях ограниченных ресурсов ВСУ отказываются от «войны на истощение» и переходят к асимметричной стратегии.

«В условиях ограниченных ресурсов, для эффективного противостояния значительно более многочисленному противнику мы пытаемся перейти от «войны на истощение» к асимметричной стратегии», – написал Сырский в своём телеграм-канале.

По словам главкома, главная цель новой стратегии – «остановить продвижение российских войск».

Ранее Сырский жаловался на наступление Армии России на всей линии фронта протяжённостью 1200 километров. По его словам, это произошло со сменой погоды. В последние месяцы самые тяжёлые бои велись на Констаниновском, Краснолиманском, Александровском и Красноармейском направлениях, заявил украинский главком.

Юния Ларсон
