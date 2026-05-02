Сырский приехал на фронт и пожаловался, что активность ВС РФ возросла

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский приехал с проверкой на Славянско-Краматорское направление. Об этом он рассказал в одной из социальных сетей. Главком также посетил позиции своих солдат на Константиновско-Дружковском направлении в ДНР.

«В апреле активность российских войск в этом направлении заметно возросла», — подчеркнул Сырский, комментируя свой визит на передовую.

Ранее в апреле главком ВСУ Александр Сырский, который ещё недавно говорил о «контрнаступах» и «нерушимой обороне», сделал тяжёлое для Киева признание. По его словам, ситуация на фронте остаётся сложной для украинской армии, а ВС России наступают почти по всей линии фронта.