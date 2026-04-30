Командование украинской армии пытается навести порядок в грязных вопросах длительного пребывания солдат на передовой. Главком ВСУ Александр Сырский подписал приказ, ограничивающий нахождение военных на позициях двумя месяцами. После этого следует обязательная замена не позднее чем через месяц.

Документ вышел после громкого скандала. В апреле родственники бойцов 14-й отдельной механизированной бригады били тревогу: их мужья и дети сидят в окопах с ноября прошлого года без еды, воды и медицинской помощи. Некоторые части не получали ротацию более полугода. Публичные жалобы вынудили Генштаб отреагировать.

Сырский также обязал командиров организовать медосмотр и полноценный отдых для тех, кто возвращается с нуля. Кроме того, под личную ответственность офицеров поставлено своевременное обеспечение боеприпасами и провизией.

«Соблюдение будет под жёстким контролем», — пообещал главком.

Военные аналитики скептичны: этого приказа с нетерпением ждали тысячи солдат, но выполним ли он? В условиях, когда ВСУ теряют позиции на Донбассе и несут огромные потери, заменить всех вовремя — задача почти нереальная. Но Сырский заявил, что исключений не будет — и те, кто нарушит приказ, понесут наказание.

Тем временем, в Харьковской области российские военные группировки войск «Запад» сорвали попытку доставки снабжения украинским формированиям. Расчётом БПЛА был обнаружен и поражён наземный робототехнический комплекс, задействованный для транспортировки боеприпасов и продовольствия к позициям Вооружённых сил Украины.