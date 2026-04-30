Украинские войска столкнулись с критической проблемой, связанной не с количеством вооружения, а с его применением. Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров сообщил, что часть отрядов, созданных специально для охоты на российские БПЛА, за год не сбили ни одного аппарата. Его слова приводит «Страна.ua».

По словам замкомандующего, в одной из областей из 28 экипажей 24 не смогли отчитаться ни об одном поражённом дроне. И это при том, что потребность в средствах ПВО у Киева критическая.

Елизаров подчеркнул: проблема не в нехватке личного состава.

«Даже того ресурса, который уже мобилизован, нам достаточно», — заявил он.

Проблема — в эффективности использования и уровне подготовки.

Мобилизованных людей, по словам чиновника, нужно не просто ставить к приборам, а грамотно структурировать и обучать. Однако, судя по статистике, «учебка» в ВСУ явно буксует. Если за год на группу из почти тридцати экипажей приходится ноль сбитых целей, то речь идёт не о случайности, а о системном провале.

Тем временем, в Харьковской области российские военные группировки войск «Запад» сорвали попытку доставки снабжения украинским формированиям. Расчётом БПЛА был обнаружен и поражён наземный робототехнический комплекс, задействованный для транспортировки боеприпасов и продовольствия к позициям Вооружённых сил Украины.