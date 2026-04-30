Расчёты «Востока» уничтожили пункты БПЛА ВСУ в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Francesco Sgura

Расчёты БПЛА «Молния» «Восточной» группировки войск нанесли удар по пунктам управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, в результате были уничтожены пункты координации дронов, средства связи, а также личный состав противника.

Выявление целей осуществлялось средствами воздушной разведки: операторы БПЛА зафиксировали размещение узлов управления беспилотными системами противника и передали координаты для дальнейшей работы. После подтверждения данных по обнаруженным объектам были применены беспилотники «Молния-2». Как уточнил инженер с позывным Варяг, конструкция комплекса позволяет использовать боевую нагрузку массой до 60 килограммов. Дальность применения достигает порядка 60 километров.

Сапёры обезвредили 100-килограммовый снаряд ВСУ, застрявший на крыше предприятия
Тем временем, в Харьковской области российские военные группировки войск «Запад» сорвали попытку доставки снабжения украинским формированиям. Расчётом БПЛА был обнаружен и поражён наземный робототехнический комплекс, задействованный для транспортировки боеприпасов и продовольствия к позициям Вооружённых сил Украины.

Тимур Хингеев
