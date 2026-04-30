Сапёры обезвредили 100-килограммовый снаряд ВСУ, застрявший на крыше предприятия

В Донецкой Народной Республике сапёры обезвредили 100-килограммовый боевой снаряд. Он застрял на крыше гражданского предприятия после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате террористической атаки на гражданскую инфраструктуру Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ, в строение на территории одного из местных предприятий попал беспилотный летательный аппарат самолётного типа FP-1 (Fire Point-1) с боевой частью весом более 100 килограммов», — сообщили в ведомстве.

Сапёры обезвредили боевую часть дрона, чтобы вывезти её в безопасную зону для уничтожения. При обследовании выяснилось, что БПЛА оборудован системой управления и навигации через Starlink.

Ранее военные медики Ивановского гвардейского соединения ВДВ, рискуя жизнью, достали из ноги раненого военнослужащего осколок дрона ВСУ с боевой частью. Операция длилась около пяти часов, к ней были привлечены сапёры, которые после извлечения опасного компонента помогли его обезвредить и не допустить подрыва.