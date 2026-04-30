Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 03:31

Сапёры обезвредили 100-килограммовый снаряд ВСУ, застрявший на крыше предприятия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Scharfsinn

В Донецкой Народной Республике сапёры обезвредили 100-килограммовый боевой снаряд. Он застрял на крыше гражданского предприятия после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате террористической атаки на гражданскую инфраструктуру Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ, в строение на территории одного из местных предприятий попал беспилотный летательный аппарат самолётного типа FP-1 (Fire Point-1) с боевой частью весом более 100 килограммов», — сообщили в ведомстве.

Сапёры обезвредили боевую часть дрона, чтобы вывезти её в безопасную зону для уничтожения. При обследовании выяснилось, что БПЛА оборудован системой управления и навигации через Starlink.

Сапёры ВС РФ подорвали бронемашину ВСУ, заминировав маршрут дронами

Ранее военные медики Ивановского гвардейского соединения ВДВ, рискуя жизнью, достали из ноги раненого военнослужащего осколок дрона ВСУ с боевой частью. Операция длилась около пяти часов, к ней были привлечены сапёры, которые после извлечения опасного компонента помогли его обезвредить и не допустить подрыва.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar