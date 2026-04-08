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Опубликовано 8 апреля, 09:07

За секунду до взрыва: Врачи под присмотром сапёра спасли бойца с боеголовкой дрона в теле

Врачи с участием сапёров спасли десантника ВС РФ с боеголовкой дрона ВСУ в ноге

Обложка © Max / Минобороны РФ

Обложка © Max / Минобороны РФ

Военные медики Ивановского гвардейского соединения ВДВ, рискуя жизнью, достали из ноги раненого военнослужащего осколок дрона ВСУ с боевой частью. Операция длилась около пяти часов, к ней были привлечены сапёры, которые после извлечения опасного компонента помогли его обезвредить и не допустить подрыва. О героизме медиков сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Операция медиков на фронте. Видео © Max / Минобороны РФ

«В ходе выполнения задач медицинского обеспечения на Каховском направлении в Херсонской области военные медики 36 отдельного медицинского отряда (аэромобильного) Ивановского гвардейского соединения ВДВ провели сложнейшую операцию по извлечению компонента FPV-дрона из ноги раненого десантника», — сказано в тексте.

Стрелок штурмовой роты гвардейского парашютно-десантного полка выполнял боевую задачу по обнаружению противника и получил тяжёлое ранение ноги в зоне дельты Днепра. Оказалось, что осколок дрона чудом не взорвался, а плотно засел в голени солдата. Только оперативная работа врачей помогла спасти жизнь военному.

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Ранее Life.ru писал, что боец с позывным Ива — Елена — проходит реабилитацию в Петербурге после тяжёлого ранения. Полтора года назад её автомобиль подорвался от удара украинского беспилотника. Взрыв вызвал ожог 30% кожи и серьёзное повреждение ноги.

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Татьяна Миссуми
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