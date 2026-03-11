В Петербурге рассказали, как женщина-боец с позывным Ива после ожогов учится ходить заново

Боец с позывным Ива — Елена — проходит реабилитацию в Петербурге после тяжёлого ранения. Полтора года назад её автомобиль подорвался от удара украинского беспилотника. Взрыв вызвал ожог 30% кожи и серьёзное повреждение ноги.

В Петербурге проходит восстановление после ранения на СВО боец с позывным Ива. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Женщину эвакуировали и доставили в Военно-медицинскую академию, затем — в Госпиталь для ветеранов войн. Два месяца она училась ходить заново, рассказывает телеканал «Санкт-Петербург». Сейчас врачи выписывают её с позитивным прогнозом, но восстановление продолжится — потребуются дополнительные операции для восстановления эстетики и функции ноги.

Елена — выпускница МГУ, рост почти два метра, до 2022 года работала в строительном бизнесе. На СВО пошла добровольно во время частичной мобилизации. Освоила управление FPV-дронами и не жалеет о своём выборе.

«Они пошли. А почему не я? Если я могу себе это позволить, если моя физика это позволяет — почему нет?! Надо внести свой вклад», — говорит она.