В Харьковской области российские военные группировки войск «Запад» из состава беспилотных подразделений 275-го самоходно-артиллерийского полка Кантемировской дивизии сорвали попытку доставки снабжения украинским формированиям. Об этом отчитались в Минобороны РФ.

Согласно ведомству, расчётом БПЛА был обнаружен и поражён наземный робототехнический комплекс, задействованный для транспортировки боеприпасов и продовольствия к позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ). Факт поражения цели подтверждён средствами объективного контроля.

Ранее генерал-майор Владимир Попов заявил, что новейшие российские крылатые ракеты С-71К «Ковёр» поступят в зону специальной военной операции только в следующем году. Сейчас испытания изделия только завершились. Как пояснил эксперт, в этом году можно ожидать лишь малую серию для практического применения и отработки тактических приёмов.