«Реакция Киева будет интересной»: Когда новейшие «Ковры» впервые накроют позиции ВСУ

Новейшие российские крылатые ракеты С-71К «Ковёр» поступят в зону специальной военной операции только в следующем году. Такой прогноз дал заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с «Газетой.ru».

Сейчас испытания изделия только завершились. Как пояснил эксперт, в этом году можно ожидать лишь малую серию для практического применения и отработки тактических приёмов. На полноценное использование в рамках летнего наступления надеяться не стоит.

«Конечно, это будет следующий год. Это так работает. А сейчас малая серия, которая [делается] для практического применения и получения опыта эксплуатации», — подчеркнул генерал.

Необходимо произвести достаточное количество ракет, поставить их на склады и в войска, добавил Попов. Только после этого ВС России смогут полностью положиться на новое оружие. Оценивая технические характеристики, специалист отметил, что у изделия очень компактный, но мощный и эффективный двигатель. Это позволит повысить пробивную способность боеприпаса.

«То есть реакция [Киева] будет интересная. Их будут применять по командным пунктам противника, по системам ПВО, по системам залпового огня или по каким-то энергетическим объектам», — спрогнозировал Попов.

Напомним, ранее ГУР Украины заявило, что Россия применила новейшие ракеты С-71К «Ковёр». Согласно источникам в Киеве, новое изделие впервые использовали в конце 2025 года и разработали специально для истребителя пятого поколения Су-57. В Госдуме заявили, что новая ракета будет бить по глубокому тылу ВСУ.