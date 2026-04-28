В Госдуме раскрыли возможности новейшей российской ракеты С-71К «Ковёр»

Новейшая российская ракета С-71К «Ковёр» создана для точечных ударов по глубокому тылу противника. Такую оценку изданию дал первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлёв.

По его словам, это оружие предназначено для поражения критически важных, но неподвижных целей. Пока оно остаётся дорогим и штучным инструментом, чья реальная эффективность будет определяться далеко не на линии фронта.

Парламентарий назвал появление данной ракеты безусловным шагом вперёд для российского высокоточного вооружения. Она демонстрирует стремление создать относительно недорогую и малозаметную альтернативу стратегическим ракетам, которые стоят огромных средств.

«Ниша С-71К – это точечные удары по критически важным, но неподвижным целям. <...> Реальная эффективность будет определяться далеко не на полях сражений, а глубоко во вражеском тылу», — подчеркнул Журавлёв в интервью «Газете.ru».

Он пояснил, что интеграция серийной авиабомбы ФАБ-250 в корпус с турбореактивным двигателем обеспечивает дальность до 300 километров. Носитель, особенно такой малозаметный, как Су-57, способен наносить удары, оставаясь вне зоны досягаемости большинства средств противовоздушной обороны. Это расширяет возможности для поражения хорошо укреплённых стационарных объектов в оперативном тылу неприятеля.

Напомним, ранее ГУР Украины заявило, что Россия применила новейшие ракеты С-71К «Ковёр». Согласно источникам в Киеве, новое изделие впервые использовали в конце 2025 года и разработали специально для истребителя пятого поколения Су-57.