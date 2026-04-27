Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковёр». По данным Киева, новое изделие впервые использовали в конце 2025 года и разработали специально для истребителя пятого поколения Су-57.

Ракета с турбореактивным двигателем получила в качестве боевой части авиабомбу ФАБ-250, вмонтированную в силовую раму носовой части. Дальность С-71К с дополнительными топливными баками оценивают в 300 километров.

Бортовая система управления включает полётный контроллер и инерциальную навигационную систему на основе простых датчиков.

О создании семейства С-71 упоминалось ещё в книге об ОКБ Сухого, вышедшей в 2024 году. Считается, что модификация С-71К предназначена для ударов по заранее известным координатам, а более продвинутая С-71М способна автономно находить и распознавать цели.

Ранее сообщалось, что посёлок Гришино в ДНР перешёл под контроль российских сил после операции с использованием трофейной техники. Подразделения группировки «Центр» использовали захваченные американские БМП Bradley и бронетранспортёр M113, ранее повреждённые и восстановленные, чтобы доставить штурмовую группу в населённый пункт, находившийся под контролем ВСУ. После выполнения задач группа вернулась на той же технике.