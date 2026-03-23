Дрон ВСУ заснял атаку российского Су-35 на украинский самолёт из засады

Атака российского истребителя Су-35 на украинский самолёт из засады попала на видео, которое снял дрон ВСУ. Кадры публикует проект «Осведомитель». Когда и где они были сняты, не уточняется.

Российский Су-35 атаковал противника из засады. Видео © «Осведомитель»

Машина, скрывавшаяся на сверхмалой высоте, за считанные секунды ушла вертикально вверх, чтобы атаковать появившуюся цель. В Сети сравнили движения Су-35 с броском коршуна, заметившего добычу, с той лишь разницей, что хищник обычно пикирует вниз, а самолет устремился ввысь. Скорость подъёма этой машины на форсаже достигает 250 метров в секунду.

Тяжёлые истребители поколения 4++ остаются главной угрозой для украинской авиации. Они несут постоянное дежурство в прифронтовой полосе, поджидая момент, когда противник проявит неосторожность и окажется в радиусе поражения.

Су-35 — российский сверхманевренный истребитель поколения 4++ с отклоняемым вектором тяги. Разработан в ОКБ Сухого в 2008 году. На сегодняшний день машина является одним из ключевых самолётов в составе ВКС России. В 2018 году позиционировалась как «переходное звено» от Су-27 к Су-57. Серийная версия для военно-космических сил именуется Су-35С.

Ранее было опубликовано видео полёта Су-35 с «режимом зверя» — истребитель нёс ракеты для разных целей. Такая конфигурация позволяет пилоту эффективно действовать в условиях насыщенной ПВО и активно маневрировать в ближнем бою.