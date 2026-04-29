Истребитель Су-47 «Беркут» успешно испытали в качестве «летающей лаборатории»

Истребитель Су-47 «Беркут», известный своим уникальным крылом обратной стреловидности, сыграл важную роль в качестве «летающей лаборатории». Об этом сообщил Сергей Богдан, заслуженный лётчик-испытатель и главный пилот ОКБ Сухого.

Он отметил, что помимо необычной формы крыла, «Беркут» обладал ещё одной ключевой особенностью – грузовым отсеком. Технические решения, реализованные в его конструкции, впоследствии были успешно внедрены в истребителях пятого поколения, демонстрируя вклад Су-47 в развитие авиации.

«Беркут» доказал свою эффективность как «летающая лаборатория» в двух основных направлениях: исследованы характеристики крыла обратной стреловидности, включая экстремальные явления, а также осуществлена значительная серия испытательных полетов с грузовыми отсеками», — приводит ТАСС слова Богдана.

По словам лётчика, технологии, опробованные на «Беркуте» в области грузовых отсеков, были перенесены на разработку истребителя Су-57.

Ранее Главное управление разведки Украины заявило о применении российскими военными новой авиационной ракеты С-71К «Ковёр». Разработка изделия выполнена в ОКБ «Сухой». Первоначально ракета предназначалась для применения с борта истребителя пятого поколения Су-57, однако в дальнейшем рассматривается её интеграция и в состав вооружения ударного беспилотника С-70 «Охотник».