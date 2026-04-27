На Западе поразились мастерству советских лётчиков, увидев сброс ядерной бомбы с Су-7

В годы холодной войны в СССР прошли испытания со сбросом ядерной бомбы с истребителя-бомбардировщика Су-7. Задача — ударом с кабрирования поразить дивизионный командный пункт условного противника на Семипалатинском полигоне (Казахстан). Американское издание The War Zone обратило внимание на кадры советских ядерных испытаний

Лётчик использовал прицельный комплекс ПБК-1. Сброс произвели на координатах 50,4°N и 77,8°E. Бомба взорвалась на высоте примерно 800 футов (около 240 метров). После этого истребитель резко ушел вверх, покидая зону поражения.

В TWZ признали, что такой способ доставки ядерного заряда был довольно смелым — любая ошибка в скорости, траектории или высоте могла привести к гибели самолёта и случайной детонации. Авторов публикации особенно поразило, что опаснейшую задачу выполнял одноместный истребитель, а не многомоторный бомбардировщик с большим экипажем.

Тем не менее испытание прошло штатно, что доказало высокое мастерство советских лётчиков.

