27 апреля, 20:17

На Западе поразились мастерству советских лётчиков, увидев сброс ядерной бомбы с Су-7

В годы холодной войны в СССР прошли испытания со сбросом ядерной бомбы с истребителя-бомбардировщика Су-7. Задача — ударом с кабрирования поразить дивизионный командный пункт условного противника на Семипалатинском полигоне (Казахстан). Американское издание The War Zone обратило внимание на кадры советских ядерных испытаний

Лётчик использовал прицельный комплекс ПБК-1. Сброс произвели на координатах 50,4°N и 77,8°E. Бомба взорвалась на высоте примерно 800 футов (около 240 метров). После этого истребитель резко ушел вверх, покидая зону поражения.

В TWZ признали, что такой способ доставки ядерного заряда был довольно смелым — любая ошибка в скорости, траектории или высоте могла привести к гибели самолёта и случайной детонации. Авторов публикации особенно поразило, что опаснейшую задачу выполнял одноместный истребитель, а не многомоторный бомбардировщик с большим экипажем.

Тем не менее испытание прошло штатно, что доказало высокое мастерство советских лётчиков.

Ранее Life.ru писал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ядерную гонку своим самым страшным кошмаром. По его словам, мир с 20 или более ядерными державами был бы чрезвычайно опасен. Несколько стран Европы, Малой Азии и Дальнего Востока уже обсуждают возможность обладания ядерным оружием.

Обложка © YouTube / Ka-bot 15 A

Артём Гапоненко
