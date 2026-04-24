В США оценили ядерный потенциал французской ракеты Rafale

Американский журнал Military Watch Magazine оценил возможности французской ракеты ASMP-A и истребителей Rafale. Поводом стали совместные учения Франции и Польши. В публикации отмечается, что перехватить ASMP-A сложнее, чем крылатую ракету SCALP. Это связано с высокой скоростью — около трёх чисел Маха.

«Одним из главных преимуществ конструкции ракеты является её скорость… что делает её перехват более сложным», — говорится в материале. При этом дальность полёта оценивается примерно в 300 километров.

По данным издания, ракета оснащена ядерной боеголовкой мощностью до 300 килотонн. Она остаётся единственным образцом воздушного базирования такого типа у европейских стран. Эксперты также указали на ограничения потенциала Франции. В частности, отсутствие истребителей пятого поколения может сдерживать развитие её ударных возможностей.

