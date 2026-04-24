24 апреля, 13:31

В США оценили ядерный потенциал французской ракеты Rafale

Обложка © Wikipedia

Американский журнал Military Watch Magazine оценил возможности французской ракеты ASMP-A и истребителей Rafale. Поводом стали совместные учения Франции и Польши. В публикации отмечается, что перехватить ASMP-A сложнее, чем крылатую ракету SCALP. Это связано с высокой скоростью — около трёх чисел Маха.

«Одним из главных преимуществ конструкции ракеты является её скорость… что делает её перехват более сложным», — говорится в материале. При этом дальность полёта оценивается примерно в 300 километров.

По данным издания, ракета оснащена ядерной боеголовкой мощностью до 300 килотонн. Она остаётся единственным образцом воздушного базирования такого типа у европейских стран. Эксперты также указали на ограничения потенциала Франции. В частности, отсутствие истребителей пятого поколения может сдерживать развитие её ударных возможностей.

США потребуется 6 лет, чтобы восстановить потраченные в войне с Ираном «Томагавки» и ракеты ПВО
Ранее Life.ru сообщал, что Пентагон намерен существенно нарастить закупки ракет AIM-9X Sidewinder в 2027 финансовом году. Планируемый объём закупок составляет 954 ракеты. Для Военно-воздушных сил предусмотрено 648 единиц стоимостью 419,2 млн долларов, для Военно-морских сил — 306 единиц на 174,7 млн долларов.

Полина Никифорова
