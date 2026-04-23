Пентагон намерен втрое нарастить закупки ракет AIM-9X Sidewinder

Пентагон намерен существенно нарастить закупки ракет AIM-9X Sidewinder в 2027 финансовом году. Соответствующие данные содержатся в бюджетных документах Пентагона и Военно-морских сил.

Планируемый объём закупок составляет 954 ракеты. Для Военно-воздушных сил предусмотрено 648 единиц стоимостью 419,2 млн долларов, для Военно-морских сил — 306 единиц на 174,7 млн долларов. В сумме это почти втрое выше показателя 2026 финансового года, когда совокупный запрос двух видов вооружённых сил ограничивался 319 ракетами.

AIM-9X Sidewinder относится к управляемым ракетам класса «воздух–воздух» с инфракрасным наведением, применяемым на военных самолётах. Ранее такие боеприпасы включались в пакеты военной помощи Украине.

А ранее Пентагону предложили увеличить бюджет секретной группы DAWG в 242 раза — с $225 миллионов до $54,6 миллиарда к 2027 году. Большая часть бюджета в размере 53,6 миллиарда долларов будет выделена вне стандартных процедур. Это ускорит разработку и внедрение беспилотных и автономных военных систем. В итоге оборонные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы США вырастут на 63%. Новая программа поглотит 41% из этого прироста.