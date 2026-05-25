Предотвращён теракт: Судно с натовскими минами задержали в порту Усть-Луга

Спецслужбы предотвратили теракт в порту Усть-Луга Ленинградской области, куда из Бельгии прибыл заминированный газовоз «Аррхениус», сообщает ФСБ.

«Аррхениус» прибыл из Антверпена в РФ для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун. В ходе осмотра подводной части корпуса водолазы нашли посторонние предметы на магнитах, прикрепленные в районе машинного отделения. Оказалось, что это мины — в каждой по 7 кг взрывчатого вещества.

«В результате обследования с использованием подводного дрона специалистами межведомственной взрывотехнической группы сделан однозначный вывод о том, что предметы являются взрывными устройствами, изготовленными по типу морских магнитных мин, предположительно, в одной из стран НАТО, с использованием изделий промышленного производства. Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около семь килограммов», — говорится в сообщении.

СК уже возбудил уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки.