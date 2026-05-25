Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 09:49

Предотвращён теракт: Судно с натовскими минами задержали в порту Усть-Луга

В порту Усть-Луга предотвращён теракт на прибывшем из Бельгии газовозе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I am from Mykolayiv

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I am from Mykolayiv

Спецслужбы предотвратили теракт в порту Усть-Луга Ленинградской области, куда из Бельгии прибыл заминированный газовоз «Аррхениус», сообщает ФСБ.

«Аррхениус» прибыл из Антверпена в РФ для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт Самсун. В ходе осмотра подводной части корпуса водолазы нашли посторонние предметы на магнитах, прикрепленные в районе машинного отделения. Оказалось, что это мины — в каждой по 7 кг взрывчатого вещества.

«В результате обследования с использованием подводного дрона специалистами межведомственной взрывотехнической группы сделан однозначный вывод о том, что предметы являются взрывными устройствами, изготовленными по типу морских магнитных мин, предположительно, в одной из стран НАТО, с использованием изделий промышленного производства. Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около семь килограммов», — говорится в сообщении.

СК уже возбудил уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатки.

ФСБ ищет организаторов предотвращённого теракта с «живой бомбой» под Белгородом
ФСБ ищет организаторов предотвращённого теракта с «живой бомбой» под Белгородом

А ранее в Белгородской области сотрудники ФСБ предотвратили крупный теракт с участием «живой бомбы» — ей должна была стать местная жительница. По замыслу организаторов, женщину должны были задействовать для совершения взрыва в общественном месте. Однако она заподозрила обман и обратилась в органы безопасности.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Терроризм
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar