23 мая, 07:48

ФСБ ищет организаторов предотвращённого теракта с «живой бомбой» под Белгородом

В Белгородской области предотвращён теракт с участием женщины-смертницы, завербованной украинскими спецслужбами, ФСБ ведёт розыск организаторов и их пособников. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Женщину удалось склонить к подрыву в многолюдном месте, однако она своевременно вышла на контакт с местными органами безопасности. Благодаря её обращению подготовка атаки была остановлена, а реализация плана сорвана. В спецслужбе уточнили, что гражданку, по предварительным данным, завербовали представители украинских структур.

После инцидента начались мероприятия по установлению всех причастных к организации несостоявшегося теракта. Отдельно подчёркивается, что сотрудники силовых ведомств не используют мессенджеры для вызовов граждан и не привлекают их дистанционно к оперативным действиям.

Напомним, Life.ru сообщал, что в Белгородской области сотрудники ФСБ предотвратили крупный теракт, который планировался с участием местной жительницы. По замыслу организаторов, её должны были задействовать для совершения взрыва в общественном месте, что могло привести к жертвам среди мирных граждан, включая саму исполнительницу. Однако женщина заподозрила обман и обратилась в органы безопасности, благодаря чему подготовку преступления удалось остановить.

