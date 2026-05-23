ФСБ ищет организаторов предотвращённого теракта с «живой бомбой» под Белгородом
Обложка © ЦОС ФСБ
В Белгородской области предотвращён теракт с участием женщины-смертницы, завербованной украинскими спецслужбами, ФСБ ведёт розыск организаторов и их пособников. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Женщину удалось склонить к подрыву в многолюдном месте, однако она своевременно вышла на контакт с местными органами безопасности. Благодаря её обращению подготовка атаки была остановлена, а реализация плана сорвана. В спецслужбе уточнили, что гражданку, по предварительным данным, завербовали представители украинских структур.
После инцидента начались мероприятия по установлению всех причастных к организации несостоявшегося теракта. Отдельно подчёркивается, что сотрудники силовых ведомств не используют мессенджеры для вызовов граждан и не привлекают их дистанционно к оперативным действиям.
Напомним, Life.ru сообщал, что в Белгородской области сотрудники ФСБ предотвратили крупный теракт, который планировался с участием местной жительницы. По замыслу организаторов, её должны были задействовать для совершения взрыва в общественном месте, что могло привести к жертвам среди мирных граждан, включая саму исполнительницу. Однако женщина заподозрила обман и обратилась в органы безопасности, благодаря чему подготовку преступления удалось остановить.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.