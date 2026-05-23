ФСБ ищет организаторов предотвращённого теракта с «живой бомбой» под Белгородом

В Белгородской области предотвращён теракт с участием женщины-смертницы, завербованной украинскими спецслужбами, ФСБ ведёт розыск организаторов и их пособников. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Женщину удалось склонить к подрыву в многолюдном месте, однако она своевременно вышла на контакт с местными органами безопасности. Благодаря её обращению подготовка атаки была остановлена, а реализация плана сорвана. В спецслужбе уточнили, что гражданку, по предварительным данным, завербовали представители украинских структур.

После инцидента начались мероприятия по установлению всех причастных к организации несостоявшегося теракта. Отдельно подчёркивается, что сотрудники силовых ведомств не используют мессенджеры для вызовов граждан и не привлекают их дистанционно к оперативным действиям.