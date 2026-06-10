Драгоценности, пачки денег и ключи: ФСБ показала богатства из дома мусорного монополиста
ФСБ опубликовала видео с задержанием главы «Экологистики»
Обложка © ЦОС ФСБ России
ЦОС ФСБ России показал кадры задержания руководителя компании «Экологистика» Рустама Кочесокова. Фирма работает региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Кабардино-Балкарии, её главу взяли под стражу в Москве.
Видео © ЦОС ФСБ России
По данным ведомства, при исполнении госконтрактов компания могла намеренно искажать налоговую отчётность, чтобы занизить платежи в бюджет. Следствие считает, что для этого использовались фирмы-однодневки: через них оформляли фиктивные расходы и получали незаконные вычеты по НДС. Сумма неуплаченных налогов, по версии правоохранителей, превысила 500 млн рублей.
Обыски прошли по домашним адресам и в офисах организации. Сотрудники СК и ФСБ изъяли документы и цифровые носители, а также допросили десятки человек. Следственные действия проводились не только в Москве, но и в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
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