Драгоценности, пачки денег и ключи: ФСБ показала богатства из дома мусорного монополиста

ЦОС ФСБ России показал кадры задержания руководителя компании «Экологистика» Рустама Кочесокова. Фирма работает региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Кабардино-Балкарии, её главу взяли под стражу в Москве.

По данным ведомства, при исполнении госконтрактов компания могла намеренно искажать налоговую отчётность, чтобы занизить платежи в бюджет. Следствие считает, что для этого использовались фирмы-однодневки: через них оформляли фиктивные расходы и получали незаконные вычеты по НДС. Сумма неуплаченных налогов, по версии правоохранителей, превысила 500 млн рублей.