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10 июня, 09:45

Драгоценности, пачки денег и ключи: ФСБ показала богатства из дома мусорного монополиста

ФСБ опубликовала видео с задержанием главы «Экологистики»

Обложка © ЦОС ФСБ России

Обложка © ЦОС ФСБ России

ЦОС ФСБ России показал кадры задержания руководителя компании «Экологистика» Рустама Кочесокова. Фирма работает региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Кабардино-Балкарии, её главу взяли под стражу в Москве.

Видео © ЦОС ФСБ России

По данным ведомства, при исполнении госконтрактов компания могла намеренно искажать налоговую отчётность, чтобы занизить платежи в бюджет. Следствие считает, что для этого использовались фирмы-однодневки: через них оформляли фиктивные расходы и получали незаконные вычеты по НДС. Сумма неуплаченных налогов, по версии правоохранителей, превысила 500 млн рублей.

Обыски прошли по домашним адресам и в офисах организации. Сотрудники СК и ФСБ изъяли документы и цифровые носители, а также допросили десятки человек. Следственные действия проводились не только в Москве, но и в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

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Николь Вербер
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