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Регион
3 июня, 09:54

В Саратове возбудили дела против сотрудников Ростехнадзора, бравших взятки

Обложка © Telegram / Следком 64

Обложка © Telegram / Следком 64

В Саратове возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников местного управления Ростехнадзора. Их подозревают в получении взяток, сообщил региональный Следственный комитет.

В Саратове возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников Ростехнадзора. Видео © Telegram / Следком 64

Противоправные действия фигурантов выявили сотрудники областного УФСБ.

«В апреле, июле и августе 2025 года в Саратове подозреваемые, занимая руководящие должности в Средне-Поволжском управлении Ростехнадзора, действуя как самостоятельно, так и через посредника, получили от местных жителей, действовавших в интересах коммерческих организаций, взятки за регистрацию специализированной техники, выдачу лицензии на её эксплуатацию, а также неотражение в соответствующем акте выявленных нарушений», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждены три уголовных дела. В ходе следствия правовую оценку дадут также действиям взяткодателей и посредника.

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Ранее Life.ru писал, что Басманный суд Москвы арестовал до 25 июля директора департамента Минтранса России Александра Васильченко по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, в 2021–2022 годах чиновник, занимая посты в Курской области, получил крупную взятку за действия в рамках своих должностных обязанностей.

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Дарья Денисова
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