ФСБ задержала депутата Бойченко при передаче взятки 50 млн рублей

Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге депутата муниципального образования «Свердловское городское поселение» Дмитрия Бойченко по делу о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщил 47news со ссылкой на свои данные.

«Оперативники ФСБ 27 мая с поличным задержали депутата МО «Свердловское городское поселение» Дмитрия Бойченко при передаче ему 50 миллионов рублей», — говорится в публикации.

По информации издания, Бойченко мог выступать посредником при передаче крупной суммы. Подробности дела и обстоятельства задержания пока не раскрываются. Следственный комитет 28 мая возбудил уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. После этого депутата изолировали на двое суток.

Ранее Басманный районный суд Москвы отправил под стражу директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Александра Васильченко. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данным пресс-службы Мосгорсуда, арест будет действовать до 25 июля 2026 года. Следствие считает, что в 2021–2022 годах Васильченко получил крупную взятку, когда занимал должности в транспортном блоке Курской области. В этот период он работал первым заместителем председателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а затем первым заместителем министра транспорта и автомобильных дорог региона.