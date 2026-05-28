28 мая, 19:27

Минтранс содействует следствию в связи с арестом главы департамента ведомства

Обложка © Life.ru

Министерство транспорта Российской Федерации предоставляет полное содействие правоохранительным органам в рамках расследования уголовного дела в отношении руководителя одного из департаментов ведомства Александра Васильченко. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на заявление Минтранса.

«Министерство транспорта России оказывает всё необходимое содействие правоохранительным и следственным органам», — сказано в заявлении.

Накануне Басманный суд Москвы принял решение об аресте чиновника. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что в 2021–2022 годах Васильченко, занимая должности первого заместителя председателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а затем первого заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Курской области, получил крупную денежную сумму за совершение действий, которые входили в его служебные обязанности.

Виталий Приходько
