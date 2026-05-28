ВККС разрешила возбудить дело против судьи Ефименко из Калининградской области

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России разрешила возбудить уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко. Речь идёт о подозрении во взятке за решение по арбитражному спору. Об этом пишет Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

По версии следствия, в 2024 году ответчица по делу передала Ефименко один миллион рублей через трёх посредников. Передача проходила в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

Следственный комитет считает, что деньги предназначались за принятие нужного решения. При этом, по данным правоохранителей, общая сумма незаконного вознаграждения должна была составить два миллиона рублей.

Один из посредников был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ после получения средств. Теперь материалы в отношении судьи могут получить дальнейший процессуальный ход.

