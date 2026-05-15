Матерился и хватался за врачей: ВС разрешил наказать судью за мелкое хулиганство

Верховный суд разрешил привлечь экс-судью к ответственности за мат и хулиганство

Статуэтка Фемиды — богини правосудия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /MaxZolotukhin

Верховный суд РФ разрешил привлечь экс-судью Четвёртого кассационного суда Александра Супруна к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Соответствующее представление поступило в высшую инстанцию после инцидента в общественном месте.

Конфликт произошёл, когда врачи скорой попытались оказать мужчине помощь. По данным следствия, Супрун вёл себя агрессивно: громко матерился, хватал медиков за одежду и пытался спровоцировать драку. На требования полицейских прекратить противоправные действия и предъявить документы он не реагировал.

Из-за особого статуса судьи (даже после отставки) потребовалось разрешение Верховного суда. Изучив материалы, высшая инстанция признала доводы о причастности бывшего служителя Фемиды к правонарушению обоснованными, отдельно отметив, что случай не связан с его профессиональной деятельностью, пишет ТАСС.

Глава СК завёл дело против двух судей в отставке из Санкт-Петербурга

Ранее сообщалось, что Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос о прекращении отставки бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова. Заседание запланировано на 25 мая. Как указано в повестке, обсуждение пройдёт на основании закона «О статусе судей в Российской Федерации». Если решение окажется положительным, экс-судья утратит ключевые привилегии, включая неприкосновенность. Он также лишится положенного материального и социального обеспечения.

