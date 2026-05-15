ВККС рассмотрит вопрос о прекращении отставки экс-судьи Верховного суда Момотова

Высшая квалификационная коллегия судей 25 мая намерена обсудить вопрос отмены отставки бывшего судьи ВС Виктора Момотова. Информация об этом появилась на официальном портале органа.

«Рассмотрение вопроса о прекращении отставки судьи Верховного суда Российской Федерации Момотова Виктора Викторовича на основании пункта 6 статьи 15 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», — указано в сообщении.

Если коллегия примет положительное решение, бывший судья лишится главных привилегий своего статуса: неприкосновенности, а также материального и социального обеспечения.

Момотов ушёл из системы осенью прошлого года по собственному желанию. Но уже через несколько недель Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал в пользу государства почти сотню объектов недвижимости (97 единиц) на 9 миллиардов рублей. Речь идёт в основном об отелях сети Marton в Краснодаре, Калининграде, Ростове-на-Дону и Вологде. Фигурантами иска также значились предприниматели Андрей и Иван Марченко (отец и сын) и ООО «Гостиница «Вологда».

По версии надзорного ведомства, Момотов, оставаясь в статусе действующего судьи, через подставных лиц владел гостиничным бизнесом вместе с Марченко. Самого краснодарского предпринимателя вместе с сыном арестовали вскоре после подачи иска — им вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Тверского областного суда в отставке Владимира Колпикова. Его подозревают в крупном мошенничестве с использованием служебного положения. По данным пресс-службы СК, в 2022 году фигурант узнал о ведущемся расследовании против двоих жителей Твери. Через адвоката он пообещал фигурантам изменить квалификацию преступления на более мягкую и заменить меру пресечения. Выполнять эти обязательства он не собирался.