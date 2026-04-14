Глава СК завёл дело против двух судей в отставке из Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге завели уголовные дела на двух судей в отставке, которые подозреваются в получении взятки от истца во время рассмотрения одного из коммерческих споров. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

«Председателем Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкиным А.И. с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждены уголовные дела в отношении судьи Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга в отставке Каринэ Голиковой и председателя того же суда в отставке Валерия Тарасова», — сказано в тексте.

Голикова обвиняется в получении взятки в особо крупном размере по ст. 290 УК РФ, а Тарасов – в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Как утверждает следствие, в 2024–2025 годах на рассмотрении у Голиковой находилось гражданское дело о взыскании с коммерческой фирмы не менее 300 миллионов рублей. За вынесение решения в пользу истца судья взяла с организации 2,5 миллиона, посредником в передаче денег выступил Тарасов, за свои «услуги» он получил 500 тысяч рублей.

Ранее следствие завело уголовное дело в отношении судьи Тверского областного суда в отставке, его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Речь идёт о судье Владимире Колпикове. Его обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере.