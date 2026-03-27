Бастрыкин возбудил дело против тверского судьи в отставке

Следствие завело уголовное дело в отношении судьи Тверского областного суда в отставке, его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.

«Председателем СК РФ Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества», — сказано в тексте.

Уточняется, что речь идёт о судье Владимире Колпикове. Его обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, в 2022 году Колпиков, зная о расследовании уголовного дела в отношении двоих тверичан, через адвоката пообещал им смягчить квалификацию преступления и заменить меру пресечения на более мягкую. Не собираясь выполнять обязательства, он получил от их родственников 10 млн рублей и потратил их по своему усмотрению.

Ранее Бастрыкин сообщил Путину о 23 судьях, против которых возбудили дела в 2025 году. Все необходимые представления направляли в Высшую квалификационную коллегию. Именно эта инстанция даёт добро на привлечение к ответственности тех, кто обладает особым статусом. Бастрыкин уточнил: каждое ходатайство было тщательно рассмотрено и в итоге одобрено. Решения коллегии позволяют следователям возбуждать дела в отношении представителей судейского корпуса.