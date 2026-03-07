Бастрыкин сообщил Путину о 23 судьях, против которых возбудили дела в 2025 году
Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Глава СК Александр Бастрыкин доложил президенту Владимиру Путину о статистике по делам в отношении служителей Фемиды. Он сообщил, что в 2025 году ведомство получило зелёный свет на уголовное преследование 23 судей.
Все необходимые представления направляли в Высшую квалификационную коллегию. Именно эта инстанция даёт добро на привлечение к ответственности тех, кто обладает особым статусом.
Бастрыкин уточнил: каждое ходатайство было тщательно рассмотрено и в итоге одобрено. Решения коллегии позволяют следователям возбуждать дела в отношении представителей судейского корпуса.
Ранее ВККС дала согласие на возбуждение дела о взятке на председателя горсуда в ЛНР. Кроме того, ВККС разрешила возбудить дела против трёх ставропольских судей в отставке.
