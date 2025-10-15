Экс-судья ВС Момотов заплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры

По итогам рассмотрения иска Генеральной прокуратуры о конфискации имущества, судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов обязан выплатить в бюджет города Москвы всего три тысячи рублей. Остальные активы, подлежащие изъятию в доход государства, были отнесены на его компаньонов: Андрея Марченко, управляющего сетью отелей, его сына, а также владельца гостиницы «Вологда». Эти детали следуют из решения, полученного РИА «Новости».

В решении, принятом Останкинским судом, зафиксировано, что с Момотова Виктора Викторовича подлежит взысканию государственная пошлина в размере трёх тысяч рублей в доход столичного бюджета.

Судебный процесс по делу бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, обвиняемого в связях с ОПГ и незаконном обогащении, продолжается. Момотов отвергает обвинения в незаконной предпринимательской деятельности, заявляя, что иск разрушил его жизнь. Напомним, Генпрокуратура требует конфисковать у бывшего судьи имущество, полученное нелегально, на сумму 9 миллиардов рублей.