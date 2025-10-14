Сектор Газа
Экс-судья Верховного суда Момотов не явился на заседание об изъятии 9 млрд – он в больнице

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов продолжает лечиться в больнице, поэтому не смог прибыть в Останкинский суд Москвы, где рассматривается иск Генпрокуратуры РФ об изъятии у него незаконно нажитого имущества на 9 млрд рублей. Об этом рассказал РИА «Новости» его адвокат Никита Филиппов.

«У меня нет данных о том, чтобы его выписали», — сказал юрист, отвечая на вопрос журналиста о здоровье подзащитного, который не первый раз ссылается на болезнь и не может приехать в суд.

Судья Верховного суда в отставке Момотов помог бизнесмену фиктивно принять участие в СВО
Напомним, судью Верховного суда Виктора Момотова обвиняют в связях с ОПГ, незаконно полученном имуществе и схемах, в которых он использовал даже собственную мать. Сам же подозреваемый категорически отверг обвинения в незаконной предпринимательской деятельности и заявил, что иск разрушил его жизнь. Заседание в Останкинском суде Москвы по делу об изъятии имущества 10 октября было перенесено, так как Момотов попал в больницу. Адвокат заявил, что его доверитель находится в стационаре и просит отложить слушания. Генпрокуратура просит суд изъять у Момотова имущество, полученное коррупционным путём, на 9 миллиардов рублей.

