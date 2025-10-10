Судья Верховного суда в отставке Момотов помог бизнесмену фиктивно принять участие в СВО

Судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов содействовал основателю сети отелей «Мартон» Андрею Марченко в организации его фиктивного участия в специальной военной операции. Такие показания в ходе судебного заседания в Останкинском суде дал секретный свидетель, сообщает ТАСС.

По словам свидетеля, схема предполагала формальный выезд Марченко на полигон сроком на два дня с последующей официальной регистрацией его участия в СВО. При этом фактически предприниматель продолжал находиться в Краснодаре, не принимая реального участия в боевых действиях. Свидетель уточнил, что личное знакомство Марченко с человеком, организовавшим данную схему, состоялось именно через Момотова.

«Подробно я не знаю, но какой-то человек помог Марченко. Сделано было таким образом, что Марченко на два дня выехал на какой-то полигон, после чего числился на СВО. Но по факту он находился в Краснодаре. А познакомился он с этим человеком с помощью Момотова, они ходили в поход куда-то в горы и там познакомились», — заявил свидетель.

Напомним, судью Верховного суда Виктора Момотова подозревают в связях с ОПГ, незаконно полученном имуществе и схемах, в которых использовал даже собственную мать. Сам же он категорически отверг обвинения в незаконной предпринимательской деятельности и заявил, что иск разрушил его жизнь.