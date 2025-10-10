Судья Верховного суда в отставке Момотов госпитализирован

Заседание в Останкинском суде по делу об изъятии имущества было вынужденно перенесено в связи с невозможностью присутствия Виктора Момотова, судьи Верховного суда РФ в отставке, который из зала суда, был госпитализирован.

Адвокат, представляющий интересы Момотова, проинформировал суд о случившемся. Он заявил, что его доверитель находится в стационаре, что делает его участие в текущем процессе невозможным. В связи с этим, защитник ходатайствовал об отложении слушаний, подчеркнув, что Момотов настаивает на личном участии в разбирательстве. При этом он добавил, что если курс лечения окажется продолжительным, сторона будет вынуждена рассмотреть вариант проведения заседания в отсутствие своего клиента.

Напомним, судья Верховного суда Виктор Момотов попал в скандал с уголовным привкусом. Его подозревают в связях с ОПГ, незаконно полученном имуществе и схемах, в которых использовал даже собственную мать. Ранее Life.ru писал, что сам Виктор Момотов категорически отрицает свою причастность к отельному бизнесу и незаконной предпринимательской деятельности. По его словам, иск Генпрокуратуры «просто перечеркнул» его жизнь.