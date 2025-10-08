Момотов подал заявление о досрочной отставке с поста председателя Совета судей

Экс-судья Верховного суда Виктор Момотов 8 октября подал заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Совета судей России. Окончательное решение примет сам орган, сообщает РБК.

На сайте Совета упоминание Момотова исчезло из раздела «Президиум» в тот же день.

Причиной отставки стали обвинения Генпрокуратуры. На заседании Останкинского суда Москвы прокурор заявил, что Момотов якобы использовал свой судейский статус, чтобы прикрывать деятельность отелей Marton, где предоставлялись почасовые номера и интимные услуги. По версии надзорного ведомства, Момотов также оказывал покровительство бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову.

Ранее Life.ru писал, что сам Виктор Момотов категорически отрицает свою причастность к отельному бизнесу и незаконной предпринимательской деятельности. По его словам, иск Генпрокуратуры «просто перечеркнул» его жизнь.