«Перечёркнута моя жизнь»: Экс-судья Верховного суда Момотов заявил в суде о невиновности

Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов, выступая в Останкинском суде Москвы, категорически отверг обвинения в незаконной предпринимательской деятельности. Он заявил, что иск Генпрокуратуры против него и «гостиничного короля» Андрея Марченко разрушил его жизнь.

«Я никогда не занимался бизнесом и к отелям «Мартон» не имею отношения. Я не извлекал доходов для себя и своих родственников, не занимался с Марченко предпринимательской деятельностью. Это исковое заявление просто удар — перечёркнута моя жизнь», — пожаловался Момотов.

Генпрокуратура в рамках дела требует изъятия активов стоимостью не менее 9 миллиардов рублей, включая 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на его компаньонов Андрея Марченко и его сына Ивана. На всё имущество экс-судьи и 21 аффилированного лица был наложен обеспечительный арест. Момотов занимал высокие должности в судебной системе, включая пост председателя Совета судей РФ, и покинул должность судьи Верховного суда 26 сентября по собственному заявлению.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об исключении бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова из состава комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на судебные должности.