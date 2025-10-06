Момотов исключён из президентской комиссии по назначению судей

Президент России Владимир Путин подписал указ об исключении бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова из состава президентской комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур судей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, Момотов исключён из состава комиссии, утверждённой главой государства в феврале 2021 года. Документ вступает в силу со дня его подписания без дополнительных разъяснений причин кадрового решения. Комиссия при президенте РФ занимается предварительным рассмотрением вопросов, связанных с назначением судей и прекращением их полномочий в федеральных судах.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, связанных с председателем Совета судей Виктором Момотовым. По данным ведомства, он фактически является совладельцем сети отелей Marton, общая стоимость которой оценивается примерно в 9 миллиардов рублей.