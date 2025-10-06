Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 14:12

Момотов исключён из президентской комиссии по назначению судей

Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

Обложка © ТАСС / Фадеичев Сергей

Президент России Владимир Путин подписал указ об исключении бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова из состава президентской комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур судей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, Момотов исключён из состава комиссии, утверждённой главой государства в феврале 2021 года. Документ вступает в силу со дня его подписания без дополнительных разъяснений причин кадрового решения. Комиссия при президенте РФ занимается предварительным рассмотрением вопросов, связанных с назначением судей и прекращением их полномочий в федеральных судах.

«Это всё клевета»: Глава Совета судей России, у которого нашли активы на 9 млрд, отрицает обвинения
«Это всё клевета»: Глава Совета судей России, у которого нашли активы на 9 млрд, отрицает обвинения

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, связанных с председателем Совета судей Виктором Момотовым. По данным ведомства, он фактически является совладельцем сети отелей Marton, общая стоимость которой оценивается примерно в 9 миллиардов рублей.

Судья над законом? Откуда у судьи Верховного суда Виктора Момотова 9 миллиардов рублей
Судья над законом? Откуда у судьи Верховного суда Виктора Момотова 9 миллиардов рублей

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar