Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 17:16

«Это всё клевета»: Глава Совета судей России, у которого нашли активы на 9 млрд, отрицает обвинения

Председатель Совета судей Момотов заявил, что его оклеветали

Виктор Момотов. Обложка © ТАСС / Артем Коротаев / ITAR-TASS

Виктор Момотов. Обложка © ТАСС / Артем Коротаев / ITAR-TASS

Глава Совета судей России Виктор Момотов шокирован обвинениями Генпрокуратуры, назвав их клеветническими. Он заявил «Коммерсанту», что узнал о претензиях ведомства только из СМИ, так как не смог связаться с Останкинским судом для получения официальных документов.

Момотов выразил негодование по поводу отсутствия возможности наладить официальный контакт с судебными органами. Он отметил, что подобная ситуация вызывает удивление, учитывая природу судебной системы. Кроме того, он заверил в своей готовности предоставить доказательства своей невиновности в предполагаемых нарушениях антикоррупционных норм.

«Наша судебная система, а мне говорят, что не можем вас соединить! Ну как так! Это удивительно», — заявил Момотов изданию.

Раскрыта хитрая схема главы Совета судей Момотова, у которого потребовали изъять 9 млрд руб. активов
Раскрыта хитрая схема главы Совета судей Момотова, у которого потребовали изъять 9 млрд руб. активов

Ранее Генпрокуратура подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, связанных с председателем Совета судей Виктором Момотовым. По данным ведомства, задержанный фактически является совладельцем сети отелей Marton, общая стоимость которой оценивается примерно в 9 миллиардов рублей. Момотову 64 года. Председателем Совета судей он стал в 2016 году, а до этого был секретарём пленума Верховного суда РФ.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar