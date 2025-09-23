Раскрыта хитрая схема главы Совета судей Момотова, у которого потребовали изъять 9 млрд руб. активов

Глава Совета судей, судья Верховного суда Виктор Момотов переоформил полученное незаконным образом имущество на 90-летнюю мать, при этом заблаговременно сменил ей фамилию. Об этом сообщает источник, знакомый с материалами искового заявления.

Как передаёт РИА «Новости», под видом дарения 1 февраля 2010 года Момотов номинально передал матери половину доли здания отеля «Marton Пашковский». Ранее он обеспечил смену фамилии матери с Момотовой на Ларянову. Позднее на мать судьи также оформили земельный участок и два нежилых здания в Ростове-на-Дону. На этом участке построили десятиэтажную гостиницу «Marton Седова».

Источник уточнил, что действия судьи и оформление имущества через мать позволяют скрывать реальное владение активами и обходить закон, что станет предметом рассмотрения в ходе судебного процесса.

Момотову 64 года. Председателем Совета судей он стал в 2016 году, а до этого был секретарём пленума Верховного суда РФ.