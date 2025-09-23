Раскрыта хитрая схема главы Совета судей Момотова, у которого потребовали изъять 9 млрд руб. активов
Виктор Момотов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Глава Совета судей, судья Верховного суда Виктор Момотов переоформил полученное незаконным образом имущество на 90-летнюю мать, при этом заблаговременно сменил ей фамилию. Об этом сообщает источник, знакомый с материалами искового заявления.
Как передаёт РИА «Новости», под видом дарения 1 февраля 2010 года Момотов номинально передал матери половину доли здания отеля «Marton Пашковский». Ранее он обеспечил смену фамилии матери с Момотовой на Ларянову. Позднее на мать судьи также оформили земельный участок и два нежилых здания в Ростове-на-Дону. На этом участке построили десятиэтажную гостиницу «Marton Седова».
Источник уточнил, что действия судьи и оформление имущества через мать позволяют скрывать реальное владение активами и обходить закон, что станет предметом рассмотрения в ходе судебного процесса.
Момотову 64 года. Председателем Совета судей он стал в 2016 году, а до этого был секретарём пленума Верховного суда РФ.
Напомним, ранее Генпрокуратура подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, связанных с председателем Совета судей Виктором Момотовым. По данным ведомства, задержанный фактически является совладельцем сети отелей Marton, общая стоимость которой оценивается примерно в 9 миллиардов рублей.