В деле «золотой судьи» Хахалевой нашли связь с криминальным авторитетом

Генпрокуратура заявила о связи бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой с грузинским криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили, известным как Пецо. Об этом сообщил представитель стороны истца в суде.

По словам собеседника ТАСС, в 1990-е годы Хахалева, Бухникашвили, а также муж, отец и сестра экс-судьи занимались розничной торговлей спортивными товарами. Речь идёт о периоде с 1993 по 2000 год.Хахалева получила прозвище «золотая судья» после скандала со свадьбой дочери в 2017 году. Тогда в СМИ писали, что торжество могло стоить около $2 млн.

Позже в ходе разбирательств также всплыла история с её дипломом о высшем образовании. Сообщалось, что документ, полученный в Тбилисском университете, оказался поддельным. С 2016 по 2019 год Хахалева занимала пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. В 2022 году её заочно арестовали по делу о хищении 1 млн рублей.

Летом 2017 года Елена Хахалева получила известность как «золотая судья» после свадьбы дочери с участием звёзд. Позднее к ней возникли вопросы по диплому и расходам, а в 2020 году её лишили статуса за 128 прогулов. В 2025 году её задержали в Баку, однако Азербайджан отказал в экстрадиции. Позднее стало известно, что Хахалева покинула Азербайджан и уехала в другую страну, после чего её объявили в международный розыск. В апреле суд в Краснодаре арестовал имущество экс-судьи. Ранее Генпрокуратура также начала проверку активов её сестры на предмет коррупции.