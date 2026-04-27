Объявленная в розыск «золотая судья» Елена Хахалева обосновалась в Тбилиси

Таким образом, по словам адвоката, российские следователи знают, где именно находится фигурантка, однако меры для её задержания и экстрадиции пока не предпринимались. Официальных комментариев от следствия на этот счёт не поступало.

Елену Хахалеву прозвали «золотой судьёй» после скандала летом 2017 года: она устроила для дочери роскошную свадьбу с участием звёзд эстрады. Позже возникали вопросы к её диплому и расходам. В 2020 году её досрочно лишили статуса судьи за 128 прогулов с 2016 по 2019 год, решение подтвердил Верховный суд. Против неё возбудили уголовное дело за получение зарплаты за пропущенные дни, в 2022 году объявили в розыск, а в 2025 году появилась информация о задержании в Баку, но Азербайджан отказал в экстрадиции. А глава Верховного суда России Игорь Краснов распорядился передать документы для антикоррупционного расследования в отношении судьи из Краснодарского края Наталии Хахалевой, родной сестры «золотой судьи» Елены Хахалевой.