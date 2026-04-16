Стали известны детали о местонахождении «золотой судьи» Хахалевой

Елену Хахалеву называли «золотой судьёй» из-за роскошной свадьбы дочери. Скандал разразился летом 2017 года. В Интернете появились сообщения, что судья устроила для дочери невероятно дорогой праздник — с участием звёзд российской эстрады. Именно после этой истории Хахалева стала одной из самых известных фигур в судебной системе Краснодарского края. Позже вокруг неё возникли и другие скандалы: публикации о её дипломе, а также вопросы, как она жила и на что тратила деньги. В то время Хахалева работала судьёй краевого суда и руководила коллегией по административным делам. В 2020 году её лишили статуса судьи досрочно. Причина — многочисленные прогулы. По данным квалификационной коллегии, с 2016 по 2019 год Хахалева отсутствовала на работе 128 дней. Позже Верховный суд подтвердил, что это решение законно. После лишения статуса судьи против Хахалевой разрешили возбудить уголовное дело. По версии следствия, она получала зарплату за те дни, когда не выходила на работу. В 2022 году её объявили в розыск. В 2025 году в СМИ появилась информация, что Хахалеву задержали в Баку, но Азербайджан отказался выдавать её России.