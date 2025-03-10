Азербайджан отказался выдать России скандальную «золотую судью» Хахалеву
APA: Азербайджан отказал России в экстрадиции задержанной экс-судьи Хахалевой
Елена Хахалева. Фото © Nc-raj.ru
Азербайджан отказал удовлетворить запрос России об экстрадиции экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. О решении Баку по выдаче «золотой судьи» пишет азербайджанское агентство АPA.
«Запрос о её (Елены Хахалевой, – Прим. Life.ru) экстрадиции (в Россию, – Прим. Life.ru) не был удовлетворён судом. В экстрадиции Елены Хахалевой в Россию отказано», — рассказала агентству адвокат беглой судьи Шахла Гумбатова.
Напомним, что Хахалева приобрела «популярность» летом 2017 года из-за скандала, связанного со свадьбой своей дочери, на которой выступали известные российские артисты. Церемонию вёл Николай Басков, а среди гостей были Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. В мае 2022 года против неё завели уголовное дело по обвинениям в мошенничестве и служебном подлоге. 27 января 2025 года она была задержана в аэропорту Баку по запросу Генеральной прокуратуры России. Позже, в начале февраля Хахалевой отменили арест и передали её под надзор полицейских.