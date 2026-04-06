Генпрокуратура займётся активами сестры «золотой судьи» Хахалевой

Глава Верховного суда России Игорь Краснов распорядился передать в надзорное ведомство документы для антикоррупционного расследования в отношении судьи из Краснодарского края Наталии Хахалевой, приходящейся родной сестрой Елене Хахалевой, которую в медиа прозвали «золотой судьёй». Данную информацию предоставили ТАСС в пресс-службе Верховного суда.

В судебной пресс-службе уточнили, что под прицел попали двое представительниц арбитража Кубани: дочь экс-главы Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасия Шепель, а также сама Наталия Хахалева. Поводом для проверки стали выявленные у этих женщин и членов их семей активы, которые не соответствуют задекларированным доходам. По указанию Краснова Высшая квалификационная коллегия судей уже направила в Генпрокуратуру соответствующие материалы.

Помимо кубанских судей, в надзорное ведомство ушли аналогичные бумаги для принятия процессуальных мер в отношении Ольги Борисовой и Ольги Богатых. Обе дамы служат в Четвёртом кассационном суде общей юрисдикции

Напомним, в середине 2020-го Елену Хахалеву, прозванную в прессе «золотым судьёй», исключили из состава судей Краснодарского краевого суда за систематические невыходы на работу. Шумиха вокруг неё поднялась годом ранее — в 2017-м, когда в сеть слили кадры с роскошного бракосочетания её дочери, где якобы выступали Кобзон, Басков, Брежнева и Меладзе, плюс возникли вопросы о подлинности её диплома, но проверка Совета судей и Следственного комитета этих фактов не выявила. Согласно информации ФСБ, в декабре 2021-го Хахалева вылетела в Ереван и обратно в РФ так и не вернулась.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин сообщил Владимиру Путину о 23 судьях, против которых возбудили дела в 2025 году. Все необходимые представления направляли в Высшую квалификационную коллегию. Именно эта инстанция даёт добро на привлечение к ответственности тех, кто обладает особым статусом.