Суд заключил под стражу главу департамента Минтранса Васильченко за взятку

Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Александра Васильченко. Основанием для ареста послужило обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ, а именно – получение взятки в особо крупном размере. Данная информация была передана ТАСС пресс-службой Мосгорсуда.

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля 2026 года в отношении Васильченко Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении суда.

Согласно материалам следствия, в течение 2021-2022 годов Васильченко, будучи первым заместителем председателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а впоследствии первым заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Курской области, был уличён в получении крупной взятки за выполнение действий, относящихся к его должностным обязанностям.