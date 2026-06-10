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Регион
10 июня, 08:08

Главу «Экологистики» Кочесокова задержали за неуплату налогов на 500 млн рублей

Обложка © YouTube / КБР РИА

Обложка © YouTube / КБР РИА

В Москве взяли под стражу 39-летнего Рустама Кочесокова, который управляет компанией «Экологистика» и почти единолично правит на рынке отходов. Выяснилось, что он недоплатил налоги почти на полмиллиарда рублей. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко в своём телеграм-канале.

В Следственном комитете выяснили, что ООО «Экологистика» во главе с Кочесоковым во время работы по госконтрактам специально подгоняло налоговую отчётность так, чтобы платежи в казну были намного ниже положенного.

Главу «Экологистики» Рустама Кочесокова задержали за неуплату налогов на 500 млн рублей. Видео © Telegram / Следком

По версии следствия, компания проворачивала махинации с фирмами-однодневками — те были созданы лишь на бумаге и никакой реальной работы не вели. В отчётности для налоговиков отражали липовые траты, чтобы незаконно получить вычеты по НДС. В итоге бюджетная система России лишилась больше 500 миллионов рублей.

Сыщики из СК и ФСБ нарыли эту схему вместе. По делу уже допросили десятки людей, а также провели около трёх десятков обысков в Московском регионе, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Обыскивали и дома, и офисы самого фигуранта и его подчинённых. Нашли груду бумаг и флешек, которые подтверждают преступную игру. Кочесокову уже предъявили обвинение и выбрали меру пресечения, с ним провели несколько следственных действий.

«Следователями продолжается работа по изучению хозяйственно-финансовой документации, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе налоговых и бухгалтерских. Обвиняемый проверяется на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики», — заключили в СК.

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Ранее сообщалось, что ФНС запустила по всей стране тотальную проверку тех, кто использует схемы с дроблением бизнеса. Предпринимателей массово вызывают на «ковёр» — в инспекции требуют пояснить, как именно построена их работа. Под прицел попали в первую очередь те, кто перескочил на УСН после того, как патент обрезали до 20 млн годового дохода (теперь он доступен только ИП). Рассылка уведомлений идёт повсеместно, а сама кампания стала централизованной и гораздо более массовой, чем раньше.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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