Основатель «Русского продукта» Миримская вышла на свободу на 17 лет раньше срока

После 4,5 года заключения на свободу вышла бывший председатель совета директоров банка БКФ и основатель компании «Русский продукт» Ольга Миримская. Основанием стало решение суда об условно-досрочном освобождении. Об этом стало известно газете «Ведомости».

«Оно было удовлетворено с первого раза», — отметил источник издания.

Решение об условно-досрочном освобождении было принято судом Калужской области ещё в конце апреля, однако информация о нём стала известна только сейчас. Ходатайство о применении УДО поступило от адвокатов осуждённой в марте и было рассмотрено в ускоренном порядке. После вступления судебного акта в силу Миримская получила возможность покинуть место заключения.

Комментарии от регионального управления ФСИН по Калужской области предоставлены не были. Представитель защиты также не стал раскрывать дополнительные детали решения суда.

Напомним, что уголовное преследование бывшего председателя совета директоров банка БКФ и основателя компании «Русский продукт» Ольги Миримской началось ещё в 2021 году. Тогда Басманный суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие вменяло ей причастность к делу о даче взятки по части 5 статьи 291 УК РФ. В 2024 году Измайловский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу Миримской. В итоге ей было назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы.