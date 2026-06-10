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Регион
10 июня, 07:37

Основатель «Русского продукта» Миримская вышла на свободу на 17 лет раньше срока

Обложка © ТАСС/Кавашкин Борис

Обложка © ТАСС/Кавашкин Борис

После 4,5 года заключения на свободу вышла бывший председатель совета директоров банка БКФ и основатель компании «Русский продукт» Ольга Миримская. Основанием стало решение суда об условно-досрочном освобождении. Об этом стало известно газете «Ведомости».

«Оно было удовлетворено с первого раза», — отметил источник издания.

Решение об условно-досрочном освобождении было принято судом Калужской области ещё в конце апреля, однако информация о нём стала известна только сейчас. Ходатайство о применении УДО поступило от адвокатов осуждённой в марте и было рассмотрено в ускоренном порядке. После вступления судебного акта в силу Миримская получила возможность покинуть место заключения.

Комментарии от регионального управления ФСИН по Калужской области предоставлены не были. Представитель защиты также не стал раскрывать дополнительные детали решения суда.

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Напомним, что уголовное преследование бывшего председателя совета директоров банка БКФ и основателя компании «Русский продукт» Ольги Миримской началось ещё в 2021 году. Тогда Басманный суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие вменяло ей причастность к делу о даче взятки по части 5 статьи 291 УК РФ. В 2024 году Измайловский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу Миримской. В итоге ей было назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы.

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Милена Скрипальщикова
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